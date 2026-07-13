Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Dominic Stricker (ATP 360) entrevoit peut-être le bout du tunnel. Le Bernois a signé lundi ...
Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER

Dominic Stricker (ATP 360) entrevoit peut-être le bout du tunnel. Le Bernois a signé lundi à Gstaad son premier succès depuis un an sur l'ATP Tour, dominant Jaume Munar (ATP 44) 6-2 6-4 au 1er tour.

Le gaucher de 23 ans a fait honneur à l'invitation que les organisateurs lui ont accordée. Il n'avait plus été à pareille fête depuis... l'édition 2025 de l'Open de Gstaad, où il avait alors franchi un tour pour ce qui constituait sa dernière apparition dans un tableau final sur le circuit principal jusqu'à lundi.

Titré deux fois en double à Gstaad (en 2021 avec Marc-Andrea Hüsler et en 2023 avec Stan Wawrinka), Dominic Stricker a fait parler la confiance qui l'habite dès qu'il évolue sur 'sa' terre battue. Il a ainsi pris un départ de rêve face au solide Espagnol Jaume Munar, remportant 16 des 19 premiers points pour mener 4-0.

Le Bernois n'a pas desserré son étreinte dans la deuxième manche face au demi-finaliste des derniers Swiss Indoors de Bâle, signant là aussi le break d'entrée avant de mener 2-0. Il a alors connu une petite baisse de régime, concédant même deux fois son service, mais a pu signer un break cette fois-ci décisif dans le neuvième jeu.

Dominic Stricker, qui se hisse pour la quatrième fois au 2e tour du Swiss Open, peut légitimement espérer atteindre les quarts de finale cette semaine. Son prochain adversaire, le Français Alexandre Muller (ATP 132) ou le Kazakhe Alexander Shevchenko (ATP 100), sera à sa portée s'il se montre aussi percutant que lundi.

/ATS
 

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