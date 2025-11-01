Swiatek balaye Keys, Rybakina domine Anisimova

No 2 mondial, Iga Swiatek a idéalement entamé le Masters WTA, en s'imposant 6-1 6-2 face à ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

No 2 mondial, Iga Swiatek a idéalement entamé le Masters WTA, en s'imposant 6-1 6-2 face à l'Américaine Madison Keys samedi à Ryad.

Elena Rybakina, tombeuse d'Amanda Anisimova 6-3 6-1, en a fait de même dans cette poule Serena Williams.

Victorieuse de ce traditionnel rendez-vous de fin de saison en 2023, Iga Swiatek l'a emporté en un peu plus d'une heure de jeu seulement face à Madison Keys. 'J'ai réussi à mettre en pratique tout ce que j'avais travaillé à l'entraînement, en trouvant le bon équilibre entre un jeu solide et agressif', s'est réjouie la Polonaise.

Elena Rybakina a elle aussi réussi une démonstration face à l'Américaine Amanda Anisimova, dans un affrontement inédit entre les deux joueuses sur le circuit WTA. La Kazakhe se frottera à Iga Swiatek lors de la 2e journée de ce groupe.

/ATS
 

