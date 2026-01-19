Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Iga Swiatek (WTA 2) n'a pas chômé lundi à Melbourne. La Polonaise a dû se démener pour écarter ...
Photo: KEYSTONE/AP/Aaron Favila

Iga Swiatek (WTA 2) n'a pas chômé lundi à Melbourne. La Polonaise a dû se démener pour écarter la 130e mondiale Yuan Yue, issue des qualifications, 7-6 (7/5) 6-3 au 1er tour de l'Open d'Australie.

'J'étais rouillée et j'ai mal débuté, mais je savais qu'en y mettant plus du mien je pouvais mieux jouer. C'est ce qui s'est passé à partir du milieu du premier set', a commenté Iga Swiatek. 'Il fallait en particulier que j'améliore mon jeu de jambes pour être plus agressive et ne pas me laisser repousser loin derrière la ligne de fond', a-t-elle souligné.

'J'ai su saisir mes chances et j'en suis contente', a conclu la joueuse aux six titres du Grand Chelem, qui est toujours en quête d'un premier sacre à Melbourne. Au prochain tour, Iga Swiatek affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 44), face à qui elle devra élever son niveau de jeu pour éviter la peau de banane.

/ATS
 

