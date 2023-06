Swiatek domine Gauff et rejoint Haddad Maia en demi-finales

Iga Swiatek a dominé l'Américaine Coco Gauff (WTA 6) 6-4 6-2 en 1/4 de Roland-Garros. Elle rejoint l'inattendue Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) dans le dernier carré.

Swiatek, tenante du titre et lauréate une première fois Porte d'Auteuil en 2020, n'a pas laissé échapper le moindre set depuis le début de la quinzaine parisienne. La Polonaise de 22 ans a même infligé quatre 6-0 à ses adversaires, un au premier tour, un au deuxième et deux au troisième. En huitièmes de finale, elle a bénéficié de l'abandon après six jeux de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e), malade.

Gauff ne trouve décidément pas la parade contre Swiatek. En désormais sept rencontres, l'Américaine de 19 ans ne s'est non seulement jamais imposée, mais n'a jamais réussi non plus à empocher un set.

Dans le premier set serré, Gauff, qui a tenté de bousculer Swiatek, a bien comblé un break de retard (3-1 à 3-3), mais la no 1 mondiale a su mettre un coup d'accélérateur à 4 jeux partout pour breaker et virer en tête.

Dans le second, Gauff n'a tenu le rythme que jusqu'à 2 partout, avant de perdre les quatre jeux suivants et de s'incliner en un peu moins d'une heure et demie. 'Ca a été un match difficile, surtout dans le premier set, qui a été vraiment serré', a estimé Swiatek.

Sabalenka étant qualifiée pour le dernier carré comme elle, la jeune Polonaise doit impérativement se hisser au minimum en finale pour avoir une chance de se maintenir sur le trône de no 1 mondiale à l'issue de Roland-Garros.

Il y a un an en finale, Swiatek avait dominé Gauff 6-1 6-3 pour s'offrir son deuxième titre en Grand Chelem. Elle en compte trois désormais, depuis son sacre à l'US Open 2022.

/ATS