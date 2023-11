Swiatek domine Sabalenka en demies

Iga Swiatek a rejoint Jessica Pegula en finale du Masters WTA. La Polonaise a dominé Aryna Sabalenka 6-3 6-2 dimanche à Cancun et ravira la place de no 1 mondial à la Bélarusse en cas de sacre.

Swiatek et Sabalenka avaient entamé leur demi-finale samedi soir, mais n'avaient pu jouer que trois jeux à cause de conditions météo exécrables. Pegula s'était elle qualifiée dès samedi en battant Coco Gauff au cours d'un match plusieurs fois interrompu par la pluie.

Iga Swiatek a été intraitable dimanche, sachant profiter des nombreuses erreurs de son adversaire. Un break lui a suffi dans la première manche avant de s'envoler dès le début de la seconde manche et de plier le match à sa première occasion.

La vainqueure de Roland-Garros a ainsi pris sa revanche, un an après avoir été battue au même stade de la compétition par Aryna Sabalenka, tenante du titre de l'Open d'Australie. Elle retrouvera le sommet de la hiérarchie si elle conquiert le titre, après avoir été no 1 pendant 75 semaines entre avril 2022 et septembre 2023 lorsque Sabalenka l'avait renversée.

/ATS