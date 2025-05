Swiatek passe l'épaule, Rune au forceps

La triple tenante du titre Iga Swiatek s'est qualifiée vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros. Chez les hommes, le Danois Holger Rune a eu besoin de cinq sets pour obtenir son billet.

La Polonaise (WTA 5) s'est imposée 6-2 7-5 face à la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 60), après une deuxième manche très accrochée. L'ex-no 1 mondiale n'a encore perdu aucun set depuis le début de la quinzaine. On rappelle qu'elle n'a plus remporté de titre depuis son troisième sacre consécutif sur la terre battue parisienne en 2024.

Face à Cristian, Swiatek a converti les deux balles de break qu'elle s'est procurées en début et en fin de première manche, qu'elle a dominée avec autorité. Le deuxième set a été bien plus disputé, avec des signes d'agacement chez la native de Varsovie qui a dû s'employer pour remporter ses deux premiers jeux de service, sauvant au total six balles de break.

Les deux joueuses se sont ensuite rendu coup pour coup jusqu'à ce que la Roumaine cède son service à 6-5 en faveur de Swiatek, qui a conclu la partie sur sa deuxième balle de match.

Rune-Musetti en 8es

Opposé au Français Quentin Halys (ATP 52), Holger Rune (ATP 10) a lui dû s'employer pour rallier les 8es de finale. Deux fois quart de finaliste Porte d'Auteuil (2022 et 2023), le Danois s'est imposé 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2 au terme d'un match décousu sur le court Philippe-Chatrier.

Au prochain tour, Holger Rune affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 8), tombeur de l'Argentin Mariano Navone (ATP 97) en quatre sets, 4-6 6-4 6-3 6-2, dans un huitième de finale alléchant.

/ATS