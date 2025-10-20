Swiss Indoors: Battu avec les honneurs, Bernet a pris date

La marche était un peu trop haute pour Henry Bernet (ATP 481) lundi aux Swiss Indoors de Bâle.

Invité par les organisateurs, le Bâlois de 18 ans a toutefois offert une superbe résistance au no 19 mondial Jakub Mensik au 1er tour. Il a pris date.

Le champion junior de l'Open d'Australie 2025, qui jouait son premier match dans un tableau final sur l'ATP Tour, a été battu 7-6 (7/1) 6-7 (7/9) 6-3 en 2h30 par le Tchèque de 20 ans. Ce dernier est l'une des révélations de l'année, avec son sacre dans le Masters 1000 de Miami où il avait privé Novak Djokovic d'un 100e titre.

Poussé par 'son' public, Henry Bernet a démontré tout son potentiel, notamment avec ce revers à une main qui lui permet déjà de réussir des merveilles. C'est néanmoins grâce à son coup droit qu'il a réussi son plus beaucoup coup, un somptueux passing gagnant qui lui a permis d'effacer une balle de break à 4-3 au premier set.

Nettement plus relâché que lors de son baptême du feu en Coupe Davis à Bienne face à l'Inde le 13 septembre, le Bâlois a fait jeu égal avec son adversaire pendant deux sets. Le premier jeu décisif s'est joué sur le premier point, un très long échange perdu par Henry Bernet qui a concédé les cinq points suivants.

Le Bâlois a eu le mérite de ne pas lâcher prise malgré la perte de cette première manche. Il a même effacé une balle de match à 6/5 dans le second tie-break, avant de conclure sur sa deuxième balle de set. Mais Jakub Mensik a su serrer sa garde dans la manche décisive, signant le seul break du match dès le deuxième jeu.

Des points perdus

Cette défaite plus qu'honorable va par ailleurs coûter 'cher' à Henry Bernet, qui a souffert de crampes à la jambe droite en toute fin de match. Il perdra en effet une cinquantaine de places dans la hiérarchie lundi prochain: il avait inscrit 13 points dans les Swiss Indoors 2024 en passant un tour en qualifications, alors qu'il n'en marque aucun avec son élimination au 1er tour du tableau principal.

