Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée

Joao Fonseca (ATP 46) s'est hissé en finale des Swiss Indoors de Bâle en battant l'Espagnol ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Joao Fonseca (ATP 46) s'est hissé en finale des Swiss Indoors de Bâle en battant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) 7-6 (7/4) 7-5. Le Brésilien a su gérer les moments clés d'une rencontre équilibrée.

Après les 12 premiers jeux de la première manche, les deux joueurs n'ont pas été en mesure de se procurer la moindre balle de break. Munar a été le premier à céder au tie-break. Au deuxième set, le droitier brésilien de 19 ans a su conclure à sa première balle de match.

Il s'agit de la première participation de Fonseca à Bâle, et sa deuxième finale de l'année sur le circuit ATP après celle de Buenos Aires, où il avait remporté le titre en février. Il jouera le vainqueur de la demie entre le Français Ugo Humbert et l'Espagnol Alejandro Davidovitch Fokina dimanche à 15h30.

/ATS
 

