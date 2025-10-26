Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca (ATP 46) a remporté dimanche le 2e titre de sa carrière ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca (ATP 46) a remporté dimanche le 2e titre de sa carrière aux Swiss Indoors. Il a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) 6-3 6-4.

Le jeune prodige sud-américain s'est adjugé la première manche à sa 4e balle de set. Impressionnant de maîtrise, Fonseca n'a jamais laissé son adversaire prendre l'avantage, lâchant seulement une fois son service au 5e jeu, avant de reprendre la main au jeu suivant.

Il a ensuite breaké d'entrée Davidovich Fonkina à la deuxième manche, pour ne plus relâcher l'étreinte jusqu'à remporter le titre à sa première balle de match sur un jeu blanc. C'est la cinquième défaite de Davidovich Fokina en cinq finales.

Entrée de Fonseca dans le top 30 dès lundi

Durant sa semaine dans la cité rhénane, Fonseca aura profité des abandons successifs de Mensik puis de Schapovalov pour accéder aux demi-finales. Il y avait défait un autre Espagnol, Jaume Munar (ATP 42), en deux sets 7-6 (7/4) 7-5 pour accéder à la finale, sa première dans un ATP 500.

Après avoir reçu son trophée, il a encore remercié ses entraîneurs, 'avec qui j'ai promis de me raser la tête si je gagnais le tournoi' a précisé le nouveau maître des lieux. Devant ses parents venus du Brésil, il a encore assuré que ce ne serait pas sa dernière apparition dans ce tournoi.

Après sa victoire à Buenos Aires en février, c'est le 2e titre de la jeune carrière de Joao Fonseca sur le circuit. À la faveur de son succès aux Swiss Indoors, il se classe désormais à la 28e place du circuit ATP.

/ATS
 

