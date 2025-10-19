Swiss Indoors: Wawrinka n'évoque pas une future retraite

Stan Wawrinka (ATP 137) ne veut pas évoquer sa future retraite. 'Tous les sportifs ont une date limite', a dit le Vaudois en conférence de presse à Bâle. Mais 'je vis le moment présent'.

'J'essaie de profiter au maximum de ces moments passés sur le circuit. Tous les sportifs ont une date limite. Mais je suis heureux de pouvoir jouer ici, de pouvoir jouer à Athènes' où il sera en lice du 2 au 8 novembre pour un ATP 250. 'Et j'espère aussi pouvoir jouer l'an prochain', a-t-il glissé.

L'ex-no 3 mondial n'a pas l'intention d'arrêter une date pour sa fin de carrière, comme son pote Gaël Monfils a pu le faire. 'Arrêter sa carrière, c'est quelque chose de très personnel. Chacun doit le faire comme il le sent', a-t-il souligné. 'Le jour où j'arrêterai, vous le saurez', a-t-il ajouté, le sourire en coin.

Pas question donc de parler de la fin d'une carrière au cours de laquelle il a conquis 16 titres en simple dont trois trophées majeurs. Son ambition reste d'ailleurs de pouvoir soulever un dernier trophée. 'Mais les chances sont évidemment plus grandes sur le circuit Challenger que dans un tournoi ATP', a-t-il concédé.

Le plus loin possible

'J'essaie de conserver le meilleur niveau possible, afin de pouvoir aller le plus loin possible dans les tournois', a poursuivi Stan Wawrinka, qui n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour en 2025, mais a atteint deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence en mai, Rennes en septembre).

'J'apprécie toujours autant ce que je fais, et je veux profiter au maximum de mes derniers matches', a encore expliqué le Vaudois. A-t-il tout de même un objectif ultime ? 'On a toujours des objectifs très personnels. Pour moi, c'est d'aller chercher mon potentiel maximum', a-t-il répondu.

'Je veux avant tout repousser mes limites, et voir ensuite les résultats qui suivront ou qui ne suivront pas. Tant que la motivation est là, je veux pousser encore un peu', a encore expliqué Stan Wawrinka, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic au 1er tour des Swiss Indoors.

/ATS