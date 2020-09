Thiem passe l'obstacle Cilic

Dominic Thiem (no 3) a parfaitement négocié son premier match vécu dans la peau d'un vainqueur de Grand Chelem.

Le lauréat de l'US Open a dominé Marin Cilic (ATP 40) 6-4 6-3 6-3 au 1er tour à Roland-Garros.

Sacré le 13 septembre à Flushing Meadows au terme d'une finale épique remportée en cinq manches face à Alexander Zverev, Dominic Thiem a cueilli 15 jours plus tard son 25e succès sur la terre battue parisienne, où il est en lice pour la septième fois. Sa victoire face à Marin Cilic, qui avait cueilli le titre à New York en 2014, s'est dessinée en fin de premier set.

Dominic Thiem a ainsi écarté trois balles de 5-5 sur son service, avant de conclure sur sa première balle de set pour confirmer le break signé à 4-4. L'Autrichien a même gagné cinq jeux d'affilée pour mener 2-0 dans la deuxième manche et prendre l'ascendant. Il n'a connu qu'une brève alerte, se retrouvant mené 2-0 au troisième set avant d'empocher là aussi cinq jeux de suite.

Finaliste en 2018 et en 2019 à Roland-Garros, demi-finaliste en 2016 et en 2017, Dominic Thiem témoigne d'une régularité impressionnante à la Porte d'Auteuil. Stoppé quatre fois par Rafael Nadal et une par Novak Djokovic, il n'y a subi qu'à une seule reprise la loi d'un joueur classé au-delà du 4e rang. C'était en 2015, où il avait été battu au 2e tour par le no 23 de la hiérarchie Pablo Cuevas.

Comme Stan Wawrinka la veille face à Andy Murray, Dominic Thiem a aisément imposé sa loi lundi dans un choc entre vainqueurs de Grand Chelem. Comme le Vaudois, l'Autrichien est à l'aise sur une terre battue lourde, où il peut faire parler sa puissance. Les deux hommes pourraient d'ailleurs se retrouver au stade des 8es de finale de ce Roland-Garros 2020.

/ATS