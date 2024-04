Tsitsipas signe le triplé sur le Rocher

Stefanos Tsitsipas est le nouveau roi de Monte-Carlo. Le Grec a cueilli son troisième titre en quatre ans sur le Rocher en s'imposant 6-1 6-4 face à Casper Ruud dimanche en finale.

Déjà sacré en 2021 et en 2022 sur la terre battue de la Principauté, Stefanos Tsitsipas a décroché dimanche son 11e titre sur le circuit principal, le premier depuis son sacre à Los Cabos en août 2023. Vainqueur de Jannik Sinner (ATP 3) samedi, il a dominé les débats dimanche, face à un Casper Ruud il est vrai peu inspiré.

Le Grec de 25 ans a notamment témoigné d'une grande efficacité sur les points importants. Plus entreprenant à l'échange, il a effacé les 8 balles de break auxquelles il a dû faire face. Et il a pu convertir 4 des 8 opportunités dont il a bénéficié à la relance, signant le seul break de la deuxième manche dans le dernier jeu.

Plafond de verre

Tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale, Casper Ruud a manqué son affaire dans cette finale, même s'il s'est bien repris après un premier set catastrophique. Le Norvégien en reste à 10 titres, tous conquis dans des tournois estampillés ATP 250. Son dernier sacre remonte à plus d'un an, à Estoril en avril 2023.

Le double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023) grimpera néanmoins de la 10e à la 6e place mondiale, son meilleur classement depuis septembre dernier. Il figurera juste devant Stefanos Tsitsipas, 12e lundi dernier et qui retrouvera pour sa part sa place dans le top 10 huit semaines après l'avoir quitté.

