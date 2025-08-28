US Open: Leandro Riedi signe un improbable come-back

Leandro Riedi a réussi un exploit majuscule au 2e tour de l'US Open jeudi. Mené 2 sets à 0 ...
Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Leandro Riedi a réussi un exploit majuscule au 2e tour de l'US Open jeudi. Mené 2 sets à 0 par l'Argentin Francisco Cerundolo, le Zurichois de 23 ans s'est finalement imposé 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2.

Qui aurait pu parier sur un tel retournement de situation lorsque Cerundolo (ATP 19) venait de réaliser un nouveau break dès l'entame de la troisième manche? Peut-être Leandro Riedi lui-même, qui n'a jamais abandonné sur le court numéro 5 de Flushing Meadows.

Le Suisse, qui s'est extrait des qualifications pour intégrer pour la première fois le tableau principal du Grand Chelem new-yorkais, aurait pu courber l'échine à force de voir toutes ses balles de break effacées par l'Argentin. Il a en effet dû attendre sa 12e tentative pour enfin s'emparer du service de Cerundolo au 3e set. Le début d'une folle 'remontada'.

Riedi a ensuite pris petit à petit l'ascendant sur un adversaire qui a sans doute payé ses efforts consentis au 1er tour pour écarter l'Italien Matteo Arnaldi en cinq manches. Il a également mieux négocié les points-clés au fur et à mesure du match.

Un finish impressionnant

L'actuel 435e mondial, qui est déjà assuré de bondir de plus de 200 places au classement ATP, a également su garder les nerfs solides. Par exemple lorsque Cerundolo est revenu à hauteur dans la 4e manche alors qu'il menait 4-1, ou encore quand l'Argentin a réalisé le premier break dans le set décisif. Mené 2-1, Leandro Riedi alors joué avec un remarquable relâchement qui lui a permis d'aligner cinq jeux consécutifs pour remporter le premier match de sa carrière en cinq sets.

Après la victoire de Jérôme Kym mercredi, la Suisse comptera donc deux représentants masculins au 3e tour de l'US Open - deux joueurs issus des qualifications.

Le Zurichois aura sans doute davantage sa chance que Kym, qui affrontera le numéro 4 mondial Taylor Fritz dans la nuit de vendredi à samedi pour une place en huitièmes de finale. Riedi se mesurera en effet au Polonais Kamil Majchrzak (ATP 76), qui a lui aussi signé un gros coup en renversant le Russe Karen Kachanov (ATP 9) en cinq sets.

/ATS
 

