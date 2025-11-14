Un 3e succès pour Sinner au Masters

Jannik Sinner a décroché vendredi un troisième succès en trois matches dans le Round Robin du Masters ATP de Turin. Le no 2 mondial a dominé l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 6-3 7-6 (7/3).

Assuré avant d'entamer ce match de terminer en tête de ce groupe Björn Borg et d'affronter Alex De Minaur (ATP 7) en demi-finale samedi, Jannik Sinner n'a pas forcé son talent vendredi après-midi. Il a maîtrisé à la perfection les points les plus importants pour décrocher son 29e succès consécutif en indoor sur dur.

Vainqueur d'un huitième match consécutif dans le cadre de ces ATP Finale, l'Italien s'est montré intraitable sur son service, claquant 11 aces et effaçant l'unique balle de break à laquelle il a dû faire face. Et il a bien négocié le jeu décisif de la deuxième manche pour classer l'affaire en 1h35'.

Sinner et son rival Carlos Alcaraz, lequel est certain de terminer l'année au 1er rang mondial, ont donc tous deux conclu le Round Robin avec trois succès à leur actif. L'Espagnol ne connaîtra son prochain adversaire que vendredi soir: il se mesurera en demi-finale au vainqueur du duel entre Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime.

/ATS