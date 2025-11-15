Un double pour départager l'Argentine et la Suisse

Un double est nécessaire pour départager l'Argentine et la Suisse à Cordoba en play-off de la Billie Jean King Cup.

Le vainqueur de cet affrontement évoluera dans le groupe mondial l'an prochain, le perdant devant se contenter du groupe régional I.

La Grisonne Simona Waltert (WTA 86) a permis à son équipe d'égaliser à 1-1 face à l'Argentine en battant Solana Sierra (WTA 66) 6-3 7-6 (10/8). La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) n'avait rien pu faire dans le simple d'ouverture, s'inclinant lourdement (6-2 6-0) devant Julia Riera (WTA 170).

Le capitaine Heinz Günthardt devrait logiquement aligner la paire Celine Naef/Simona Waltert pour ce double décisif. La Schwytzoise et la Grisonne avaient apporté le point de la victoire la veille face à la Slovaquie.

/ATS