Un double suisse qui a fait fureur

A défaut d'avoir livré la marchandise en simple, Dominic Stricker et Stan Wawrinka ont touché l'excellence en double à Gstaad. Ils ont cueilli le titre avec un réel brio.

En finale, le Bernois et le Vaudois se sont imposés 7-6 (10/8) 6-2 face à la paire tête de série no 1 du tableau formée du Brésilien Marcelo Demoliner et du Néerlandais Matwe Middlekoop. Les deux Suisses n'ont concédé aucune balle de break. Dans le jeu décisif de la première manche, ils ont toutefois dû écarter une balle de set avant de prendre la main.

Associés en Coupe Davis à Trèves en février dernier, Dominic Stricker et Stan Wawrinka s'alignaient pour la première fois dans un tournoi ATP. Ce fut un coup de maître qui permet à Dominic Stricker de remporter un deuxième titre dans l'Oberland après son succès avec Marc-Andrea Hüsler en 2021. Quant à Stan Wawrinka, cette victoire panse les plaies des deux défaites qu'il avait concédées en finale à Gstaad en 2004 avec Marc Rosset et en 2008 avec Stéphane Bohli.

La route des deux hommes va se séparer ces prochains jours. Dominic Stricker sera en lice au Challenger de Zoug où il détient le titre. Quant à Stan Wawrinka, il jouera à Umag où il sera opposé au premier tour à un qualifié pour retrouver éventuellement en huitième de finale Marc-Andrea Hüsler.

/ATS