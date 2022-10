Un grand choc samedi entre Alcaraz et Auger-Aliassime

Les Swiss Indoors tiennent une première demi-finale de gala. Elle opposera le no 1 mondial Carlos Alcaraz à Felix Auger-Aliassime (ATP 9), l'homme qui ne perd plus un match.

Carlos Alacaraz n'a rencontré aucune difficulté majeure pour assurer sa qualification face à Pablo Carreno Busta (ATP 15). Avec un coup droit toujours aussi percutant, il a battu 6-3 6-4 son meilleur ami sur le Circuit pour arriver parfaitement 'lancé' pour cette demi-finale qui promet tant et qui sera également placée sous le signe de la revanche.

Carlos Alcaraz reste, en effet, sur une défaite face au Canadien, concédée à Valence dans le cadre de la Coupe Davis. A Bâle, la tâche de l'Espagnol ne s'annonce guère aisée. Il se heurtera, en effet, à un adversaire qui regorge de confiance, qui a battu 6-2 6-3 vendredi Aleaxander Bulbik (ATP 38) pour un onzième match sans défaite et qui n'a pas encore concédé une seule balle de break cette semaine en 31 jeux de service.

Des statistiques tout simplement affolantes pour un joueur qui admet 'bien servir et être parfaitement concentré sur son sujet'. Victorieux ces deux dernières semaines des tournois de Florence et d'Anvers, le protégé de Toni Nadal vise une passe de trois appelée à marquer les esprits avant les échéances de Paris-Bercy et, s'il se qualifie bien sûr, du Masters de Turin.

/ATS