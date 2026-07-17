Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Raphaël Collignon (ATP 42) peut croire désormais que les miracles existent. Il en a accompli un à Gstaad pour se hisser pour la première fois à 24 ans en finale d’un tournoi ATP Tour.

Raphaël Collignon s’est imposé 1-6 7-6 (7/5) 7-5 face à Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) dans une rencontre qu’il aurait dû perdre mille fois. Il a, en effet, écarté une balle de match sur son service à 6-1 5-3 avant d’être mené 5-2 dans la troisième manche. Finaliste malheureux l’an dernier dans l’Oberland face à Alexander Bublik, Juan Manuel Cerundolo a concédé une défaite que l’on peut vraiment qualifier de mortifiante...

Deuxième Belge finaliste à Gstaad après David Goffin en 2015, Raphaël Collignon espère ouvrir son palmarès ce dimanche face au vainqueur de la demi-finale du haut du tableau qui opposera Alexander Shevchenko (ATP 100) à Stefanos Tsitsipas (ATP 85). Il s’était révélé au grand public l’automne dernier à Sydney avec un succès contre Alex de Minaur qui avait permis à la Belgique de battre, contre toute attente, l’Australie en Coupe Davis.

/ATS