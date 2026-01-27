Une 10e demi-finale majeure pour Alcaraz

Carlos Alcaraz est à deux succès d'un Grand Chelem de carrière. Le no 1 mondial s'est hissé ...
Une 10e demi-finale majeure pour Alcaraz

Une 10e demi-finale majeure pour Alcaraz

Photo: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara

Carlos Alcaraz est à deux succès d'un Grand Chelem de carrière.

Le no 1 mondial s'est hissé pour la première fois dans le dernier carré de l'Open d'Australie, où il affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi pour une place en finale. Il s'agira de sa 10e demi-finale dans un Majeur.

Impressionnant, Carlos Alcaraz a dominé le dernier représentant australien Alex De Minaur (ATP 6) 7-5 6-2 6-1 en 2h15' mardi en quart de finale. Le sextuple vainqueur de Grand Chelem (deux titres à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open) n'a toujours pas perdu le moindre set dans ses cinq premiers matches de la quinzaine.

Déjà battu dans leurs cinq précédents duels, Alex De Minaur n'a pourtant rien lâché. Surtout dans un premier set accroché, dans lequel il est revenu de 3-0 à 3-3 puis de 5-3 à 5-5. Mais le véloce Australien n'est pas parvenu à conserver le niveau qui fut le sien dans les dix premiers jeux, finissant par plier face à la puissance et à la variété des coups de son adversaire.

Redoutable dans les moments clés, Carlos Alcaraz a assommé son adversaire pour faire passer le score de 5-5 à 7-5 3-0, avant de signer à nouveau le break d'entrée dans la troisième manche. Impuissant, Alex De Minaur s'est ainsi heurté une nouvelle fois à son plafond de verre, échouant pour la septième fois en sept apparitions en quarts de finale de Grand Chelem.

/ATS
 

Actualités suivantes

Svitolina écrase Gauff en moins d'une heure

Svitolina écrase Gauff en moins d'une heure

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 10:22

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 07:23

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 06:30

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:13

Articles les plus lus

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:13

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 06:30

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 07:23

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:51

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:13

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Sabalenka se hisse dans le dernier carré

Tennis    Actualisé le 27.01.2026 - 06:30

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Tennis    Actualisé le 25.01.2026 - 07:45

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:34

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Musetti jouera un premier quart à Melbourne

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 06:51

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

Tennis    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05