Une 9e demi-finale majeure pour Sabalenka

Aryna Sabalenka (no 2) disputera sa neuvième demi-finale de Grand Chelem jeudi à New York, la quatrième d'affilée à Flushing Meadows.

La Bélarusse a largement dominé la championne olympique Zheng Qinwen (no 7) 6-1 6-2 mardi soir en quart de finale de l'US Open.

Deux fois titrée en Grand Chelem à l'Open d'Australie (2023 et 2024), Aryna Sabalenka affrontera jeudi en demie l'Américaine Emma Navarro (no 13), novice à ce niveau de la compétition dans un Majeur. Elle avait subi la loi d'une autre Américaine, Coco Gauff, pour sa première finale à New York l'an passé.

La Bélarusse de 26 ans, qui avait déjà dominé Zheng en quart de l'US Open 2023 et en finale de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas laissé la place au suspense avec une démonstration en 1h13 livrée sous les yeux d'un certain Roger Federer, présent dans les tribunes du Stade Arthur Ashe.

Lors du premier jeu, deux superbes coups gagnants de Zheng ont mis Sabalenka sous pression sur son service. Un leurre, avant une partie à sens unique, Sabalenka s'emparant du service adverse dès la première occasion lors des deux manches. 'Ca m'a donné confiance pour le reste du match', a commenté la Bélarusse.

/ATS