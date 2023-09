Une défaite sans appel pour Belinda Bencic

Encore raté pour Belinda Bencic (no 15) ! Alors que tous les feux étaient au vert, la Championne olympique a calé en huitième de finale de l’US Open.

Elle s’est inclinée 6-3 6-3 devant Sorana Cirstea (no 30) au terme d’un match bien décevant. Elle a payé au prix fort une entame catastrophique. Malgré le gain des deux premiers points de la rencontre à la relance, elle devait perdre les cinq premiers jeux. Même si la Roumaine a été saisie par la peur de gagner dans le final du second set, Belinda Bencic n’a jamais été en mesure de revenir dans le jeu.

Coupable de 31 fautes directes, elle a rendu une copie indigne de son rang, indigne d’une joueuse qui aspire enfin à ouvrir son palmarès en Grand Chelem. Il y avait pourtant la place pour passer face à la protégée de Thomas Johansson, le Champion d’Australie 2002. A 33 ans, Sorna Cirstea découvrira à nouveau ce mardi contre Karolina Muchova (no 10) l’ivresse d’un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem une deuxième fois après celui joué à Roland-Garros en.... 2009.

Battue pour la première fois en huitième de finale à New York après avoir négocié parfaitement les trois premiers en 2014, 2019 et 2021, Belinda Bencic ne pouvait masquer son immense dépit à sa sortie du court. Eliminée au même stade de la compétition à Melbourne par Aryna Sabalenka et à Wimbledon par Iga Swiatek, malgré deux balles de match dans la raquette, elle voulait conjurer le sort à New York face à une adversaire très largement à sa portée. Mais elle n’a pas su trouver le relâchement nécessaire pour éviter de se prendre aussi grossièrement les pieds dans le tapis.

/ATS