Une dernière danse pour John Isner

Après dix-sept ans sur le Circuit, John Isner tire sa révérence. Le géant américain a annoncé que l’US Open, qui débutera ce lundi, sera son dernier tournoi.

'Le voyage a été incroyable', écrit sur les réseaux sociaux le joueur de 38 ans qui est sorti de l’Université de Géorgie en 2007 avant d’embrasser sa carrière professionnelle. Elle est riche de 16 titres et d’une présence au Masters en 2018.

John Isner restera bien sûr comme l’un des plus grands serveurs de l’histoire avec 14'411 aces à son actif à ce jour. Aucun autre joueur n’a passé ce seuil des 14'000 aces. No 8 mondial en juillet 2018 après s’être hissé dans le dernier carré de Wimbledon, il fut le vainqueur du match le plus long de l’histoire, ce premier tour de Wimbledon 2010 contre le Français Nicolas Mahut. Il s’était imposé 6-4 3-6 6-7 (7/9) 7-6 87/3) 70-68 après 11h05’ de jeu d’une rencontre étalée sur trois jours.

Qualifications: cinq Suisses au 2e tour

Par ailleurs, on verra cinq Suisses en lice ce jeudi dans le cadre du deuxième tour des qualifications. Finaliste samedi dernier du Challenger de Winnipeg, Leandro Riedi est sorti victorieux d’un superbe bras de fer contre l’Italiien Flavio Cobolli (ATP 138). Victorieux 6-1 2-6 7-5, le Zurichois affrontera le Tchèque Jakub Mensik (ATP 191), 'tombeur' de Fabio Fognini.

Dominic Stricker (ATP 127) rencontrera, pour sa part, l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 146). Dans le simple dames, Viktorija Golubic (WTA 136) affrontera l’Américaine Saschia Vickery (WTA 203), Simona Waltert (WTA 151) l’Allemande Laura Siegemund (WTA 108) et Céline Naef (WTA 161) l’Américaine Katie Voylnets (WTA 127).

/ATS