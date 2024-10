Une finale Sinner-Alcaraz à Pékin

Carlos Alcaraz défiera Jannik Sinner en finale de l'ATP 500 de Pékin mercredi.

L'Espagnol a écarté Daniil Medvedev (ATP 5) 7-5 6-3 mardi alors que l'Italien a mis fin au parcours du Chinois Bu Yunchaokete (ATP 96), battu 6-3 7-6 (7/3) en demi-finale.

Les deux joueurs s'étant partagé les titres du Grand Chelem de l'année seront opposés pour la troisième fois de la saison, mais la première dans une finale. Alcaraz (ATP 3) a gagné leurs deux duels livrés en 2024, le dernier en cinq sets en demi-finale à Roland-Garros. Il mène 5-4 dans leur face-à-face.

Vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon cette année, Carlos Alcaraz a confirmé mardi sa domination face à Daniil Medvedev. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a fêté son sixième succès en huit matches face au Russe. Il a nettement dominé les débats, même s'il a perdu deux fois son service dans le premier set.

L'Espagnol visera son quatrième titre de l'année, et déjà un 16e depuis sur le circuit ATP. Jannik Sinner lorgne quant à lui son 17e trophée sur le circuit principal. L'Italien a déjà conquis 6 titres cette saison, deux les deux Majeurs disputés sur dur (Open d'Australie et US Open).

Bu résiste bien

L'actuel no 1 mondial s'est également imposé en deux sets mardi, devant un adversaire moins bien coté. Mais il a dû serrer sa garde face à l'invité chinois Bu Yunchaokete, demi-finaliste à Hangzhou la semaine dernière et tombeur du no 6 mondial Andrey Rublev en quart de finale à Pékin.

Bu, qui a écarté 8 des 9 balles de break auxquelles il a dû faire face dans cette partie, s'est ainsi retrouvé à deux points du gain de la deuxième manche à 5-4 sur le service adverse. Sinner n'a forcé la décision qu'au tie-break, dans lequel il a toutefois rapidement pris le large en menant 6/1.

/ATS