Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

La finale de Gstaad opposera Stefanos Tsitsipas (ATP 85) à Raphaël Collignon (ATP 42). Le Grec a répondu présent au rendez-vous fixé par le Belge après avoir battu Alexsandr Shevchenko (ATP 100).

Stefanos Tsitsipas s'est imposé 6-4 3-6 6-3 devant le Kazakh pour disputer la 31e finale de sa carrière. Face à Collignon qu’il rencontrera pour la première fois, le Grec visera un 13e titre, le premier depuis son succès à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025.

Face à Shevchenko, l’invité surprise de ces demi-finales, Stefanos Tistispas a livré un premier set d’excellente facture avant de lâcher prise. Au troisième set, il a eu l’avantage de servir en premier pour attendre son heure. Elle est survenue au huitième jeu avec un break décisif provoqué par la troisième double faute du match du Kazakh.

Trop souvent blessé au dos ces derniers mois, Stefanos Tsitsipas retrouve petit à petit un nouveau jeu décent. Cette qualification pour la finale du Swiss Open survient quelques jours seulement après la décision de l’ancien no 3 mondial de ne plus être entraîné par son père Apostolos.

/ATS