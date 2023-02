Une miracle et une finale pour Andy Murray

Andy Murray (ATP 70) est bien l'homme de tous les miracles. L'Ecossais s'est qualifié pour la finale du tournoi de Doha après, pour la 16e fois de sa carrière, avoir été à un point de la défaite.

Après avoir sauvé trois balles de match lors de son premier tour contre l'Italien Lorenzo Sonego. Vendredi, il en a écarté... cinq autres dans sa demi-finale face à Jiri Lehecka (ATP 52) pour s'imposer 6-0 3-6 7-5 (8/6). Il a sauvé les deux premières sur son service à 5-3 et les trois autres sur l'engagement du Tchèque à 5-4 40-0... On rappellera que l'ancien no 1 mondial avait écarté une balle de match le mois dernier lors de son premier tour de l'Open d'Australie devant Matteo Berrettini.

Andy Murray tentera samedi de remporter le 47e titre de sa carrière, son premier depuis sa victoire à Anvers en 2019 lorsqu'il avait battu Stan Wawrinka en finale. Son adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre Daniil Medvedev (ATP 8) et Félix Auger-Aliassime (ATP 9).

/ATS