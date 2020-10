Une nouvelle désillusion pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka ne tiendra pas les premiers rôles à Vienne où l'attendait Dominic Thiem en huitième de finale. Le Vaudois est tombé d'entrée de jeu pour essuyer une nouvelle désillusion.

Il s'est incliné 6-4 6-7 (9/11) 6-3 devant Cristian Garin (ATP 24). Titré cette année sur terre battue à Cordoba et à Rio de Janeiro et quart de finaliste l'an dernier à Paris-Bercy, le Chilien a signé un succès mérité. Il a gagné les 16 jeux de service qu'il a livrés et il n'a concédé aucune balle de break dans la troisième manche. Il a ravi l'engagement du Vaudois dans le deuxième jeu de cette dernière manche.

Malgré une deuxième manche remportée sur sa... huitième balle de set, Stan Wawrinka n'est jamais parvenu à prendre véritablement la main dans cette rencontre. En mal de confiance depuis le restart, il espérait sans doute davantage pour son grand retour à Vienne ou il n'avait plus joué depuis 2008. Finaliste malheureux de ce tournoi devant Novak Djokovic en 2007, le Vaudois a manqué d'une certaine rigueur à la relance pour espérer un meilleur sort. Il lui reste le Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine pour conclure l'année sur une bonne note.

Ce mercredi, Novak Djokovic livrera, pour sa part, un match qui va compter. Victorieux 7-6 (8/6) 6-3 de son compatriote Filip Krajinovic (ATP 30) pour son entrée en lice après avoir écarté une balle de premier set, le Serbe assurera sa place de no 1 mondial à la fin de l'année s'il s'impose contre le Croate Borna Coric (ATP 24). Il égalerait ainsi le record de Pete Samppras qui a terminé à six reprises une saison dans la peau du no 1 mondial. Novak Djokovic a déjà réussi cette performance en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018.

/ATS