Voyage au bout de l’ennui: tel est le scénario proposé par Alexander Zverev (no 5) et par Borna Coric (no 27) dans le premier quart de finale du simple messieurs de l’US Open.

Dans un haut du tableau orphelin de Novak Djokovic, Alexander Zverev a, malgré un niveau de jeu discutable, assuré l’essentiel pour se hisser en demi-finale. Victorieux du Croate 1-6 7-5 (7/5) 7-6 (7/1) 6-3 après une purge de 3h24', Il affrontera vendredi le vainqueur de la rencontre entre Pablo Carreno Busta (no 20) et Denis Shapovalov (no 12). Favori sur le papier, Alexander Zverev aura tout de même intérêt à jouer d’une autre manière s’il entend disputer dimanche la première finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

Borna Coric est, encore davantage que Zverev, passé complètement à côté de ce quart de finale. On attendait davantage du Croate après son miracle du troisième tour contre Stefanos Tsitsipas devant lequel il avait écarté six balles de match. Il avait pourtant très vite pris le large dans ce match – il a mené 6-1 4-2 – avant de lâcher prise d’une manière inexplicable. Son bras a tremblé alors qu’un boulevard s’offrait littéralement à lui.

La première demi-finaliste du simple dames fut bien plus fringante. Jennifer Brady (no 28) s’est qualifiée à la faveur de son succès 6-3 6-2 contre la Kazakh Yulia Putintseva. L’Américaine joue sur la lancée de sa finale victorieuse de Lexington le 16 août face à Jil Teichmann. Avec son service et son coup droit, elle possède il est vrai une force de frappe remarquable.

/ATS