Une victoire sur le fil pour Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz a pris son temps. Le no 1 mondial a su surmonter une entame bien laborieuse pour réussir sa grande première aux Swiss Indoors.

Carlos Alcaraz s'est imposé sur le fil 3-6 6-2 7-5 devant le gaucher britannique Jack Draper (ATP 45) pour entrer de bon pied dans le tournoi. Pour rebondir surtout parfaitement après sa défaite concédée il y a trois semaines d'entrée de jeu au tournoi d'Astana face à David Goffin.

Face à un adversaire qui est l'une des révélations de l'année - il l'a entamée au 265e rang -, Carlos Alcaraz a été largement dominé en début de rencontre. L'une des clés du match fut sans doute ce premier jeu offert sur un plateau par le Britannique à l'entame de la deuxième manche qui a permis à l'Espagnol de signer son premier break de la soirée. Au troisième set, Carlos Alcaraz devait galvauder un break d'avance pour se retrouver à trois points de la sortie à 4-5 0-15. Il pouvait toutefois gagner ce jeu de service pour rester en avant de signer le break décisif à 5-5. Il concluait après 2h17' match non sans avoir écarté deux balles de tie-break dans un dernier jeu 'infernal'.

Carlos Alcaraz sera opposé en huitième de finale au vainqueur de la rencontre entre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 35) et le Français Adrian Mannarino (ATP 42). On rappellera que le défi qui lui est proposé cette semaine est de taille: devenir le premier joueur espagnol à enlever le titre à la Halle St. Jacques, un honneur que n'ont pas connu ni Rafael Nadal, ni Carlos Moya et ni son mentor Juan Carlos Ferrero... Mais à 19 ans, on peut bien croire que tout est possible.

/ATS