Une « wild card » pour Jérôme Kym à Gstaad

Les organisateurs du Swiss Open de Gstaad (13-19 juillet) ont attribué une première 'wild card' ...
Une « wild card » pour Jérôme Kym à Gstaad

Une

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les organisateurs du Swiss Open de Gstaad (13-19 juillet) ont attribué une première 'wild card' à Jérôme Kym (ATP 196), ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.

L'Argovien de 23 ans avait atteint les quarts de finale l'an dernier dans l'Oberland bernois. Il y avait décroché ses premiers succès dans le tableau principal d'un tournoi ATP, six semaines avant de se hisser au 3e tour de l'US Open. Il avait alors déjà bénéficié d'une invitation.

L'Argovien sera par ailleurs associé en double à Stan Wawrinka, avec pour ce duo un 1er tour prévu dès le lundi 13 juillet si les tirages au sort le permettent, précise encore le communiqué des organisateurs du tournoi.

Ceux-ci doivent par ailleurs attribuer deux autres 'wild cards' pour le tableau de simple, dont le classement à l'heure de la publication de l'Entry List ne lui permet pas d'intégrer pour l'heure directement le tableau principal.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Italie se plaît à Londres

L'Italie se plaît à Londres

Tennis    Actualisé le 06.07.2026 - 20:05

Bencic prend la porte

Bencic prend la porte

Tennis    Actualisé le 06.07.2026 - 10:42

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Tennis    Actualisé le 05.07.2026 - 21:26

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 18:45

Articles les plus lus

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 18:45

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 19:29

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Tennis    Actualisé le 05.07.2026 - 21:26

Bencic prend la porte

Bencic prend la porte

Tennis    Actualisé le 06.07.2026 - 10:42

Djokovic égale le record de victoires de Federer à Wimbledon

Djokovic égale le record de victoires de Federer à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 03.07.2026 - 20:51

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 18:45

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 19:29

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Tennis    Actualisé le 05.07.2026 - 21:26

Swiatek, Fritz et Zverev foncent au 3e tour, Anisimova accrochée

Swiatek, Fritz et Zverev foncent au 3e tour, Anisimova accrochée

Tennis    Actualisé le 03.07.2026 - 10:56

Djokovic égale le record de victoires de Federer à Wimbledon

Djokovic égale le record de victoires de Federer à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 03.07.2026 - 20:51

Belinda Bencic passe l'épaule difficilement

Belinda Bencic passe l'épaule difficilement

Tennis    Actualisé le 03.07.2026 - 20:59

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

La no 2 mondiale Elena Rybakina éliminée au troisième tour

Tennis    Actualisé le 04.07.2026 - 19:29