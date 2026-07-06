Une « wild card » pour Jérôme Kym à Gstaad

Les organisateurs du Swiss Open de Gstaad (13-19 juillet) ont attribué une première 'wild card' à Jérôme Kym (ATP 196), ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.

L'Argovien de 23 ans avait atteint les quarts de finale l'an dernier dans l'Oberland bernois. Il y avait décroché ses premiers succès dans le tableau principal d'un tournoi ATP, six semaines avant de se hisser au 3e tour de l'US Open. Il avait alors déjà bénéficié d'une invitation.

L'Argovien sera par ailleurs associé en double à Stan Wawrinka, avec pour ce duo un 1er tour prévu dès le lundi 13 juillet si les tirages au sort le permettent, précise encore le communiqué des organisateurs du tournoi.

Ceux-ci doivent par ailleurs attribuer deux autres 'wild cards' pour le tableau de simple, dont le classement à l'heure de la publication de l'Entry List ne lui permet pas d'intégrer pour l'heure directement le tableau principal.

/ATS