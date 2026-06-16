Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Stan Wawrinka fera ses adieux à Wimbledon dans le tournoi principal. Le Vaudois a reçu mardi ...
Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Une wild-card pour Stan Wawrinka à Londres

Photo: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Stan Wawrinka fera ses adieux à Wimbledon dans le tournoi principal. Le Vaudois a reçu mardi une invitation des organisateurs.

Wawrinka, qui a remporté trois titres en Grand Chelem mais jamais Wimbledon, y jouera une dernière fois avant sa retraite. Son meilleur résultat au tournoi londonien est un quart de finale, un palier qu'il a atteint en 2015 (défaite contre Richard Gasquet) et en 2014 (éliminé par Roger Federer).

Le Bulgare Grigor Dimitrov, contraint à l'abandon par une blessure en 2025 alors qu'il malmenait le no 1 mondial Jannik Sinner, bénéficie également d'une invitation.

Chwalinska et Kyrgios aussi invités

Finaliste surprise de Roland-Garros alors qu'elle était classée hors du top 100, la Polonaise Maja Chwalinska a reçu une invitation pour intégrer directement le tableau final du simple dames. Le 'cut' pour Wimbledon ayant eu lieu avant sa folle épopée parisienne, elle aurait dû passer par les qualifications.

Toutes les autres wild-cards des tableaux de simple ont été attribuées à des joueurs et joueuses britanniques, deux invitations restant à attribuer chez les messieurs et une chez les dames.

En double, Alexander Bublik et Nick Kyrgios ont été conviés par les organisateurs. Joueurs parmi les plus spectaculaires du circuit, le Kazakhstanais et l'Australien sont également d'excellents joueurs sur gazon: Bublik a remporté deux fois le tournoi de Halle (2023, 2025) et Kyrgios s'est hissé en finale de Wimbledon en 2022.

/ATS
 

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