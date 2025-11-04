Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland

L'ex-no 1 mondial Venus Williams n'a pas encore décidé de ranger sa raquette. A 45 ans, l'Américaine va disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'aînée des soeurs Williams, aux sept titres de Grand Chelem, a bénéficié d'une invitation pour disputer ce tournoi au début de l'année (5-11 janvier), placé juste avant l'Open d'Australie (18 janvier - 1er février).

Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington. Pour ce come-back, elle avait fait face à sa compatriote Peyton Stearns, 24 ans et 35e joueuse mondiale... qui n'était pas née lorsque Venus Williams avait soulevé son premier trophée à Wimbledon en 2000. Celle-ci avait gagné la rencontre en deux sets.

Venus Williams avait ensuite disputé deux autres rencontres en simple lors de l'été, toutes deux perdues, à Cincinnnati et à l'US Open, non sans prendre un set à la 13e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Muchova, à New York.

'Influence profonde'

'Elle est l'une des grandes joueuses de l'ère moderne et ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes', a déclaré le directeur du tournoi d'Auckland Nicolas Lamperin, assurant qu'elle était dans une 'forme et une condition remarquables'. 'Venus a eu une influence profonde sur l'évolution du tennis féminin et a inspiré la prochaine génération par sa passion inébranlable pour ce sport', a-t-il ajouté.

Venus Williams, qui avait remporté l'Auckland Classic en 2015, a remporté cinq titres en simple à Wimbledon, deux US Open et une médaille d'or olympique à Sydney en 2000. Nicolas Lamperin a estimé que c'était un 'privilège' de la revoir jouer à Auckland. 'Tous les fans de sport devraient saisir cette occasion pour voir l'une des plus grandes joueuses de tous les temps en action', a-t-il dit.

