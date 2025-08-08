Victoria Mboko va au bout de son rêve

La sensation Victoria Mboko est allée au bout de son rêve à Montréal.

La jeune Canadienne de 18 ans a remporté l'Open du Canada jeudi au Québec, où Naomi Osaka a semblé perdre ses moyens pour son retour en finale d'un tournoi WTA 1000.

Portée par un public bouillant, Victoria Mboko a réussi l'exploit de remporter à domicile son premier tournoi sur le circuit principal, après avoir vaincu quatre lauréates de Grand Chelem. Notamment Naomi Osaka, ex-no 1 mondial, battue 2-6 6-4 6-1 en finale.

'Merci Montréal je vous aime', a lancé, en français à l'issue d'un discours en anglais, la nouvelle pépite du tennis canadien, qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. Et qui passera de la 85e à la 25e place du classement WTA grâce à ses exploit montréalais.

Née aux Etats-Unis de parents ayant quitté en 1999 la République démocratique du Congo, Victoria Mboko, encore 350e mondiale fin 2024, réussit une immense année 2025 (quatre autres tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros).

Osaka baisse les bras

A Montréal, elle a notamment éliminé Coco Gauff (WTA 2) en 8e de finale. Jeudi, le conte de fées a pourtant semblé devoir s'arrêter lorsque la Canadienne, peu en rythme et souvent à la faute, a été largement dominée lors de la première manche par une Naomi Osaka très solide.

Mais la Japonaise a semblé gênée par le regain d'énergie du public, qui applaudissait lourdement ses fautes, avant de complètement baisser les bras. Un deuxième set chaotique a vu Naomi Osaka balancer des balles sans conviction et enchaîner au service sans respirer.

Victoria Mboko n'est dans un premier temps pas parvenue à complètement en profiter, offrant des jeux à grand renfort de doubles fautes (13 au total. Mais lorsque la Canadienne a retrouvé son rythme, elle a pu dérouler en troisième manche en profitant des erreurs de Naomi Osaka.

'Merci, j'imagine'

La Japonaise n'a plus été titrée depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier 2021, le quatrième en Grand Chelem (Australie 2019, US Open 2018 et 2020). Malgré son bon tournoi canadien, elle a paru jeudi submergée par ses émotions, elle qui avait fait état dans le passé de problèmes de santé mentale.

'Merci, j'imagine (...) j'espère que vous avez passé une bonne soirée', a lancé Naomi Osaka, grinçante, au public, lors d'un mini-discours sans un mot pour son adversaire, adressé les larmes aux yeux.

