Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Viktorija Golubic (WTA 62) s'est qualifiée pour le 2e tour à Wimbledon. La Zurichoise a battu ...
Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Viktorija Golubic (WTA 62) s'est qualifiée pour le 2e tour à Wimbledon. La Zurichoise a battu la Russe Iryna Shymanovich (WTA 215), le jour de ses 29 ans, 6-2 2-6 6-1.

Dans le premier set, Golubic a breaké deux fois son adversaire. Au cours de la deuxième manche, c'est l'inverse qui s'est produit. La gauchère de 33 ans a concédé par deux fois son engagement.

Dans la dernière manche, Golubic a repris ses esprits et le contrôle de la rencontre. Elle a rapidement mené 4-0 avant de se faire rattraper par une certaine peur et de laisser filer un jeu de service. Heureusement, elle a pu reprendre sa marche en avant pour mener 5-1 et finalement conclure sur un ace.

A prochain tour, la Zurichoise affrontera l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17).

/ATS
 

Actualités suivantes

Wawrinka sur le court no 1 mardi à Londres

Wawrinka sur le court no 1 mardi à Londres

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 23:33

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 16:10

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 08:02

Articles les plus lus

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 17:44

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 08:02

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 16:10

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 23:33

Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 15:07

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 17:44

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Emma Raducanu doit renoncer à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 08:02

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Pas de problème pour Belinda Bencic au premier tour de Wimbledon

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 16:10

Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre, avec Federer

Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre, avec Federer

Tennis    Actualisé le 26.06.2026 - 13:07

Sinner a fait de « petits changements » après Roland-Garros

Sinner a fait de « petits changements » après Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 13:44

Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 15:07

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Stan Wawrinka: « Très heureux de venir à Wimbledon à chaque fois »

Tennis    Actualisé le 27.06.2026 - 17:44