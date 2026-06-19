Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Pas de finale sur le gazon de Nottingham pour Viktorija Golubic. La Zurichoise de 33 ans s'est ...
Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Viktorija Golubic rate sa qualification pour la finale

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Pas de finale sur le gazon de Nottingham pour Viktorija Golubic. La Zurichoise de 33 ans s'est inclinée en demi-finale face à l'Américaine Emma Navarro (WTA 25) 7-6 (7/5) 6-2).

Golubic (WTA 76) a manqué une occasion de remporter son troisième titre sur le circuit WTA. Mais la Zurichoise n'a pas eu la moindre chance lors de ce deuxième duel contre la New-Yorkaise. Dans le premier set, Golubic avait réussi à tenir jusqu'au tie-break en sauvant une balle de set à 5-4 et en subtilisant une nouvelle fois le service de Navarro.

Mais au deuxième set, l’ancienne numéro 8 mondiale a serré le jeu pour se placer hors de portée de la Zurichoise. Elle a surtout été nettement meilleure sur les jeux de retour dans un match qui a duré 2h10. Navarro défiera en finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 27).

Viktorija Golubic s’est qualifiée pour les demi-finales d’un tournoi WTA pour la première fois depuis novembre 2025. Elle a disputé cinq finales dans sa carrière et a décroché le titre à Gstaad en 2016, ainsi qu'à Jiujiang en 2024.

/ATS
 

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