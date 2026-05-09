Viktorija Golubic stoppée par Mirra Andreeva à Rome

Viktorija Golubic (WTA 90) n'a pas créé l'exploit en 16es de finale du WTA 1000 de Rome. La Suissesse s'est inclinée en trois sets, 6-1 4-6 6-0, face à la Russe Mirra Andreeva, 7e mondiale.

Opposée à la finaliste du récent WTA 1000 de Madrid, Golubic a livré une solide résistance dans le deuxième set. Mais cela n'a pas suffi pour décrocher le troisième succès de sa carrière face à une joueuse du top 10 mondial.

Après une première manche à sens unique, la Zurichoise de 33 ans a haussé son niveau de jeu pour finalement égaliser après quatre balles de set sur l'engagement d'Andreeva. Elle avait manqué son affaire au jeu précédent alors qu'elle servait pour le set.

Mais la jeune Russe de 19 ans a corrigé le tir dans la troisième manche, qu'elle a largement dominée. Elle affrontera en 8es de finale la Belge Elise Mertens (WTA 22), tombeuse de l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8).

Quant à Viktorija Golubic, ses deux victoires au Foro Italico vont lui permettre de grappiller quelques rangs au classement WTA.

/ATS