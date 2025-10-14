WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart

Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A.

Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) 5-7 6-4 7-5. Elle se hisse en quart de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Il aura fallu 3h32 et trois balles de matches à la St-Galloise pour venir à bout de la qualifiée ukrainienne en 8es de finale. Elle a concédé son jeu de service à cinq reprises, dont deux fois lors de la première manche alors qu'elle était parvenue à breaker son adversaire auparavant et s'était procurée une balle de set à 5-4.

Bencic est ensuite parvenue à prendre le contrôle du second en breakant au 3e jeu, pour au final s'adjuger la manche dès sa première occasion. Dans le set décisif, elle a vu Starodubtseva revenir à cinq jeux partout alors qu'elle avait deux breaks d'avance et qu'elle avait servi à deux reprises pour le match, avant de conclure à sa 3e occasion.

La droitière de 28 ans devra élever le niveau, puisqu'elle retrouvera en quart de finale la vainqueure de la rencontre opposant la huitième mondiale Jasmine Paolini à la Veronika Kudermetova (WTA 31). Elle aura l'occasion de se qualifier pour sa première demi-finale depuis juillet au tournoi de Wimbeldon.

/ATS
 

