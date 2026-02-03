WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses, Waltert out

Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.

La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).

Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). Au WTA 250 de Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.

Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).

Simona Waltert (WTA 94) n'a pas apporté un troisième succès au tennis féminin suisse. La Grisonne s'est logiquement inclinée 6-3 6-1 face à la Danoise Clara Tauson (WTA 16), tête de série no 3, en 8es de finale du tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi. Le match a été plié en 1h09.

