WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année

Belinda Bencic (WTA 13) disputera sa troisième demi-finale de l'année samedi dans le WTA 500 de Tokyo. La St-Galloise a battu Karolina Muchova (WTA 21) 3-6 7-5 7-5 vendredi en quart de finale.

C'est la première fois depuis Wimbledon, où elle avait été sèchement battue (6-2 6-0) par la future lauréate Iga Swiatek, que Belinda Bencic atteint le dernier carré d'un tournoi WTA. Elle avait disputé sa première demi-finale de l'année en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle avait cueilli son 9e trophée sur le circuit principal.

Alors que Muchova semblait tenir la victoire en menant 6-3 5-4 service à suivre, la Suissesse a trouvé les ressources pour breaker deux fois d'affilée son adversaire et enlever la seconde manche. Au 3e set, elle a sauvé une balle de match à 4-5, avant de conclure deux jeux plus tard à sa 2e occasion en 3h05.

La St-Galloise, double médaillée olympique en 2021 à Tokyo (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic), a cueilli vendredi dans la mégapole chinoise son troisième succès en cinq duels livrés face à Karolina Muchova. Elle restait sur deux défaites face à la Tchèque.

Belinda Bencic, qui devrait logiquement mettre fin à sa saison à l'issue de ce tournoi, affrontera en demi-finale Sofia Kenin (WTA 25). Elle a perdu les deux duels livrés face à l'Américaine, le dernier sèchement ce printemps sur la terre battue de Charleston (6-0 6-3).

