Waltert subit la loi d'Anisimova

Première représentante de Swiss Tennis à entrer en lice à l’Open d’Australie, Simona Waltert ...
Photo: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara

Première représentante de Swiss Tennis à entrer en lice à l’Open d’Australie, Simona Waltert (WTA 87) a logiquement été éliminée dès le 1er tour. La Grisonne a subi la loi d’Amanda Anisimova (WTA 4).

Simona Waltert s’est inclinée 6-3 6-2 lundi à Melbourne devant l’Américaine, finaliste malheureuse des deux précédentes levées du Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Elle disputait son premier match dans le tableau final du premier Majeur de la saison.

La Grisonne de 25 ans a été nettement dominée, se procurant une seule balle de break qu’elle a pu convertir pour revenir à 2-1 dans le premier set. Amanda Anisimova a cependant très vite repris la main pour passer l'épaule en 60 minutes de jeu.

