Waltert, un petit tour et puis s'en va

Simona Waltert devra encore patienter avant de remporter sa première victoire sur le gazon ...
Waltert, un petit tour et puis s'en va

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Simona Waltert devra encore patienter avant de remporter sa première victoire sur le gazon de Wimbledon. La Grisonne s'est inclinée 6-2 6-1 au premier tour face à Camila Osorio (WTA 68).

Matricule 90 à la WTA, Waltert n’a pu tenir tête à son adversaire que jusqu’à 2-2. La Colombienne a ensuite pris le large en remportant cinq jeux d’affilée. Au deuxième set, Osorio a réussi le break décisif pour mener 3-1.

Après seulement 57 minutes, la deuxième défaite de Waltert dans le tableau principal de Wimbledon a été entérinée. Elle s’était déjà qualifiée une première fois en 2023. Sauf que dans l'intervalle, la joueuse de 25 ans originaire de Coire s’est imposée dans le top 100 et a été directement admise dans le tableau principal. Le gazon ne lui réussit toutefois pas (encore), bien qu’elle ait atteint les demi-finales du tournoi junior dans la capitale britannique il y a neuf ans.

Avec seulement quatre coups gagnants et 17 fautes directes, Waltert n’a pas joué son meilleur tennis.

/ATS
 

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