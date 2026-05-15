Wawrinka-Baez au 1er tour à Genève

Stan Wawrinka (ATP 125) a hérité d'un adversaire difficile à manoeuvrer pour son entrée en lice au Geneva Open. Le Vaudois de 41 ans affrontera Sebastian Baez (ATP 65) au 1er tour de l'ATP 250.

Les deux hommes ont déjà été opposés à deux reprises, à chaque fois en 2026, et Sebastian Baez s'est imposé lors de ces deux duels. L'Argentin a battu Stan Wawrinka 7-5 6-4 en janvier lors de la United Cup, sur un court en dur, puis 7-5 7-5 sur la terre battue de Monte-Carlo en avril.

Sacré en 2016 et en 2017 dans le Parc des Eaux-Vives, Stan Wawrinka est le seul Suisse admis directement dans le tableau principal. Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 355) et le Bâlois Henry Bernet (ATP 480), vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors en 2025, tenteront quant à eux leur chance lors des qualifications.

/ATS