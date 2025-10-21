Wawrinka-Kecmanovic vers 20h mardi à Bâle

Stan Wawrinka (ATP 158) entamera ses 18es Swiss Indoors mardi, aux alentours de 20h. Le Vaudois ...
Wawrinka-Kecmanovic vers 20h mardi à Bâle

Wawrinka-Kecmanovic vers 20h mardi à Bâle

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka (ATP 158) entamera ses 18es Swiss Indoors mardi, aux alentours de 20h.

Le Vaudois de 40 ans en découdra avec Miomir Kecmanovic (ATP 52) au 1er tour. Cette partie suivra celle prévue dès 18h entre Ben Shelton (ATP 6) et Kamil Majchrzak (ATP 70)

Ex-no 3 mondial, Stan Wawrinka se frottera pour la deuxième fois au Serbe, dont le meilleur classement est une 27e place obtenue en janvier 2023. Il l'avait battu 7-6 6-4 au printemps 2023 dans le cadre du Masters 1000 d'Indian Wells.

Wawrinka n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour cette année, le dernier sur la terre battue d'Umag à la fin juillet. Il a toutefois obtenu de bons résultats sur le front des Challengers, avec notamment une finale à Rennes et une demi-finale à St-Tropez en septembre. Kecmanovic n'est qui plus est pas dans la forme de sa vie.

/ATS
 

