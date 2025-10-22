Wawrinka - Ruud en 8e de finale à Bâle jeudi

Stan Wawrinka (ATP 158) défiera la tête de série no 4 Casper Ruud (ATP 11) jeudi en 8e de finale des Swiss Indoors. Le Vaudois garde d'excellents souvenirs de leur seul précédent duel.

L'ex-no 3 mondial avait dominé le Norvégien 6-4 6-4, à Bâle déjà, il y a trois ans au 1er tour, profitant alors pleinement de l'avantage du public. Il devra peut-être encore plus s'appuyer sur le soutien de ses supporters jeudi soir à la Halle St-Jacques.

S'il a livré un 1er tour convaincant (6-1 7-6) face au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52), Stan Wawrinka sait que la forme affichée mardi soir ne lui offrira aucune garantie à l'heure d'entrer sur le court deux jours plus tard. Il se mesurera qui plus est à un joueur en forme, et en mission aussi.

Sacré dimanche dernier à Stockholm, Casper Ruud s'est relancé dans la course aux ATP Finals de Turin (9-16 novembre). Le triple finaliste de Grand Chelem est virtuellement 10e de la Race, le classement établi en fonction des résultats obtenus en 2025, alors que les huit meilleurs se qualifieront pour le Masters.

Le Norvégien, qui a remporté ce printemps son premier Masters 1000 (à Madrid), a repris confiance en Suède après un US Open raté (élimination au 2e tour) et un abandon à Shanghai (blessure à un poignet). Il a enchaîné à Bâle avec une victoire 6-1 7-6 (7/3) face au Français Quentin Halys (ATP 78) mercredi au 1er tour.

