Wawrinka domine Tiafoe en deux sets

Stan Wawrinka (ATP 51) s'est hissé avec brio en 8es de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a dominé Frances Tiafoe (ATP 10) 6-3 6-4 au 2e tour pour gagner le droit d'affronter le qualifié australien Max Purcell (ATP 70) jeudi.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a cueilli son quatrième succès en autant de duels avec Frances Tiafoe pour devenir à 38 ans et bientôt 5 mois le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire à atteindre les 8es de finale d'un Masters 1000 derrière Ivo Karlovic. Même Roger Federer (38 ans et 2 mois lors de son dernier 8e de finale dans cette catégorie) n'a pas fait mieux.

Mercredi soir, Stan Wawrinka a livré de son propre aveu son meilleur match de l'année. Il a survolé les débats face à Frances Tiafoe, grâce à son fabuleux revers à une main mais aussi à son service: auteur de 11 aces, il n'a perdu que 11 points sur son engagement dont 1 seul lorsque sa première balle passait. Il a certes concédé un break, mais il menait alors déjà 4-2 dans le set initial.

Le Vaudois, qui entame sa tournée estivale nord-américaine cette semaine, peut donc aborder en pleine confiance son premier affrontement avec l'Australien Max Purcell (25 ans). Mais il se méfiera forcément d'un joueur qui a sorti mercredi le finaliste de l'US Open 2022 Casper Ruud (ATP 7) et qui a conquis trois titres sur le circuit Challenger cette année sur surface dure.

