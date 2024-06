Wawrinka et Golubic probablement les seuls Suisses en lice

Le tennis suisse sera probablement représenté par les seuls Stan Wawrinka et Viktorija Golubic aux Jeux olympiques de Paris. La wildcard du Vaudois devrait n'être qu'une formalité.

Les classements mondiaux de lundi dernier sont décisifs pour la participation aux JO. Il reste néanmoins encore quelques jours avant que la composition définitive des tableaux olympiques ne soit connue. Du point de vue suisse, il ne devrait toutefois pas y avoir de surprises.

Chez les femmes, Viktorija Golubic occupe la 73e place du classement pertinent, 57 joueuses se qualifiant directement. Cela suffit toutefois à la vice-championne olympique de double de Tokyo 2021: quatre joueuses au maximum peuvent participer par pays, et uniquement celles qui ont joué au moins une fois la Billie Jean King Cup ces dernières années. La Zurichoise passe alors 54e.

Une wildcard est prête pour Wawrinka

Stan Wawrinka, 93e du dernier classement ATP, n'est pas suffisamment bien classé. Il peut toutefois compter sur l'une des deux invitations disponibles pour les 'médaillés d'or olympiques et les champions de Grand Chelem'. Comme Rafael Nadal bénéficie d'un classement protégé après sa longue pause pour blessure, seuls Andy Murray et Wawrinka entrent en ligne de compte pour les deux invitations. Dominic Stricker (ATP 144) est lui probablement trop loin au classement malgré son classement protégé.

Cette semaine, les fédérations nationales ont été informées des noms des joueurs qui entrent en ligne de compte pour la qualification directe. Elles doivent confirmer d'ici lundi prochain qui veut utiliser ses places. Pour être éligible à une wildcard, un joueur doit obtenir le soutien de son Comité national olympique auprès de la Fédération internationale de tennis (ITF). Pour Wawrinka, champion olympique de double en 2008 et triple vainqueur en Grand Chelem, ce n'est certainement qu'une formalité.

Sélections prévues le 20 juin

La date d'attribution des wildcards par l'ITF n'est pas connue, mais Swiss Olympic a inscrit la date de jeudi prochain à son agenda pour les sélections des joueurs de tennis. On devrait alors apprendre que Wawrinka et Golubic seront engagés en simple. En revanche, il n'y aura pas de double suisse cette fois-ci, trois ans après l'argent conquis par Golubic et la jeune maman Belinda Bencic.

/ATS