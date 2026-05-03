Wawrinka et Riedi passent un tour en qualifs

Stan Wawrinka (ATP 125) tient son premier succès de l'année sur terre battue. Le 'quadra' ...
Wawrinka et Riedi passent un tour en qualifs

Wawrinka et Riedi passent un tour en qualifs

Photo: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

Stan Wawrinka (ATP 125) tient son premier succès de l'année sur terre battue.

Le 'quadra' vaudois a passé le 1er tour des qualifications du Masters 1000 de Rome, tout comme Leandro Riedi (ATP 128).

Battu d'entrée dans le Challenger de Naples, le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'ATP 500 de Barcelone puis le Challenger d'Aix-En-Provence, Stan Wawrinka a toutefois dû batailler pour débloquer son compteur de victoires sur terre battue. Il s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-1 devant Stefano Travaglia (ATP 141).

L'ex-no 1 mondial a eu besoin de 2h14 pour vaincre la résistance de l'Italien. Mené 6-4 4-2, il s'est retrouvé à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break de la deuxième manche, avant de serrer sa garde et de dominer les débats dans le set décisif.

Leandro Riedi a passé un début de journée plus tranquille au Foro Italico. Le Zurichois a dominé le Lituanien Vilius Gaubas (ATP 121) 6-4 6-2. Il défiera mardi au 2e et dernier tour des qualifications l'Argentin Francisco Comesaña (ATP 114), alors que Stan Wawrinka défiera l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 91, ex-no 10).

/ATS
 

Actualités suivantes

Sinner remporte un 5e Masters 1000 consécutif

Sinner remporte un 5e Masters 1000 consécutif

Tennis    Actualisé le 03.05.2026 - 18:41

L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte le titre

L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte le titre

Tennis    Actualisé le 02.05.2026 - 19:00

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Tennis    Actualisé le 01.05.2026 - 09:38

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 23:16

Articles les plus lus

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 15:43

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 23:16

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Tennis    Actualisé le 01.05.2026 - 09:38

L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte le titre

L'Ukrainienne Marta Kostyuk remporte le titre

Tennis    Actualisé le 02.05.2026 - 19:00

Six Suisses et Suissesses en qualifications à Paris

Six Suisses et Suissesses en qualifications à Paris

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 15:08

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 15:43

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 23:16

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison

Tennis    Actualisé le 01.05.2026 - 09:38

Bencic échoue en 8es de finale, malgré une belle résistance

Bencic échoue en 8es de finale, malgré une belle résistance

Tennis    Actualisé le 27.04.2026 - 14:00

Six Suisses et Suissesses en qualifications à Paris

Six Suisses et Suissesses en qualifications à Paris

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 15:08

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 15:43

Sinner passe en quarts de finale à Madrid

Sinner passe en quarts de finale à Madrid

Tennis    Actualisé le 28.04.2026 - 17:53