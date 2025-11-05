Wawrinka n'est pas passé loin

Stan Wawrinka (ATP 159) n'a pas signé d'exploit mercredi à Athènes. Le 'quadra' vaudois s'est ...
Wawrinka n'est pas passé loin

Wawrinka n'est pas passé loin

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka (ATP 159) n'a pas signé d'exploit mercredi à Athènes. Le 'quadra' vaudois s'est incliné dès le 2e tour de l'ATP 250 disputé dans la capitale grecque.

L'ex-no 3 mondial a été battu 4-6 7/6 (7/5) 6-4 par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), qui préserve ainsi ses chances dans l'optique d'une qualification pour les ATP Finals (9-16 novembre à Turin). Musetti doit cueillir le titre cette semaine pour arracher le huitième ticket au Canadien Félix Auger-Aliassime.

Mercredi, Stan Wawrinka est passé tout près - à deux points pour être précis - de son premier succès de l’année face à un top 10. Il a mené 5/4 dans le tie-break du deuxième set avec deux points à suivre sur son engagement. Mais il a perdu les trois points suivants, avant de concéder le break d’entrée dans la troisième manche.

Le triple vainqueur de Grand Chelem en restera donc à quatre matches remportés sur l'ATP Tour en 2025, dont un au 1er tour à Athènes face à Botic van de Zandschulp et un à Bâle fin octobre. Un maigre butin en comparaison aux 10 succès obtenus au cours d'une année 2024 marquée par une demi-finale à Stockholm.

Stan Wawrinka devrait sauf surprise rempiler pour une saison. En battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) à Bâle et en atteignant deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence et Rennes), il a prouvé qu'il pouvait encore espérer réussir l'un ou l'autre coup d'éclat. Et sa passion semble sans limite.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre

Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 22:09

Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland

Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 10:49

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Articles les plus lus

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43

Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland

Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 10:49

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 19:43

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 17:15

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 08:19

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27