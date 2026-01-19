Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Photo: KEYSTONE/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Stan Wawrinka (ATP 139) s'est offert un 159e succès en Grand Chelem lundi à Melbourne, le premier depuis Wimbledon 2024.

Le 'quadra' vaudois a renversé Laslo Djere (ATP 92) au 1er tour de l'Open d'Australie.

Le vainqueur de l'édition 2014 du 'Happy 'Slam s'est imposé 5-7 6-3 6-4 7-6 (7/4) en 3h20' devant le Serbe. Il aurait pu plier l'affaire plus rapidement s'il n'avait pas manqué une balle de premier set à 5-4 sur le service adverse.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a eu le mérite de rapidement se ressaisir après la perte de la manche initiale. L'ex-no 3 mondial a dominé les débats dans les deuxième et troisième sets, avant de connaître une légère baisse de régime dans le quatrième. Mené 2-4, il a toutefois pu recoller à 4-4.

Le Vaudois, qui mettra fin à sa carrière au terme de cette saison, a ensuite parfaitement négocié un tie-break dont il a gagné les trois premiers points. Il a conclu cette partie sur sa première balle de match, en profitant de la 67e faute directe commise par Laslo Djere dans cette partie.

Stan Wawrinka devrait avoir un joli défi à relever au 2e tour de cet Open d'Australie. La logique voudrait qu'il affronte le Tchèque Jiri Lehecka, 19e mondial et quart de finaliste du dernier US Open.

/ATS
 

