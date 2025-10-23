Wawrinka s'incline en 8e de finale des Swiss Indoors

Ce n'est pas à Bâle que Stan Wawrinka (ATP 158) disputera son premier quart de finale de l'année ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Ce n'est pas à Bâle que Stan Wawrinka (ATP 158) disputera son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour.

Le Vaudois de 40 ans a été stoppé par Casper Ruud (ATP 11) jeudi en 8e de finale, non sans avoir offert une superbe résistance.

Convaincant vainqueur (6-1 7-6) de Miomir Kecmanovic (ATP 52) mardi pour son entrée en lice dans ces Swiss Indoors, Stan Wawrinka s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) devant le Norvégien 48 heures plus tard. Le triple vainqueur de Grand Chelem en reste donc à trois succès sur le circuit principal en 2025, pour désormais 12 défaites.

Le Vaudois a pourtant eu sa chance, face à un joueur qui peut toujours espérer faire partie des huit qualifiés pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre). Mais, s'il a fait vibrer le bouillant public rhénan grâce à quelques coups prodigieux, il lui a manqué un soupçon de constance et d'intensité à l'échange.

Un goût d'inachevé

Stan Wawrinka, qui doit encore jouer à Athènes (2-8 novembre) sur l'ATP Tour cette année, pourra regretter de ne pas avoir confirmé le break signé dès le troisième jeu. Auteur d'un début de partie tonitruant, il a manqué une balle de 3-1 sur son engagement, avant de laisser son adversaire revenir à 2-2.

L'ex-no 1 mondial a également eu sa chance dans la deuxième manche, signant là aussi le break dans le troisième jeu. Il a cette fois-ci pu mener 3-1 mais n'a pas pu empêcher Casper Ruud de recoller à 3-3, juste après avoir été manipulé par la kiné de l'ATP en raison de douleurs au bas du dos.

Stan Wawrinka a résisté jusqu'à 3/3 dans le tie-break, lâchant notamment une merveille de coup droit en bout de course dans le douzième jeu de la seconde manche. Mené 6/3 dans le jeu décisif, il a écarté deux balles de match, la deuxième en claquant son 11e ace, mais Casper Ruud a conclu sans trembler en armant lui aussi un ace.

/ATS
 

