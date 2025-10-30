Wawrinka s'incline en huitièmes de finale

Stan Wawrinka (ATP 158) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Challenger à Bratislava ...
Wawrinka s'incline en huitièmes de finale

Wawrinka s'incline en huitièmes de finale

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka (ATP 158) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Challenger à Bratislava. Le Vaudois s'est incliné 6-2 6-4 face au Belge Raphaël Collignon (ATP 73).

Le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s'avouer battu après 1h15 de match. Au cours du premier set, il a cédé deux fois son service pour finalement perdre cette manche sur la troisième balle de set du Belge.

Dans la seconde manche, Wawrinka a laissé son engagement à 2-2 après avoir sauvé deux balles de break. Collignon a finalement conclu sur son service sur sa troisième balle de match.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un 6e succès consécutif pour Bencic

Un 6e succès consécutif pour Bencic

Tennis    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets

WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets

Tennis    Actualisé le 29.10.2025 - 13:27

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 22:11

Le no 1 mondial boit la tasse

Le no 1 mondial boit la tasse

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 21:43

Articles les plus lus

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 17:08

Le no 1 mondial boit la tasse

Le no 1 mondial boit la tasse

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 21:43

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 22:11

WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets

WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets

Tennis    Actualisé le 29.10.2025 - 13:27

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:15

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 17:08

Le no 1 mondial boit la tasse

Le no 1 mondial boit la tasse

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 21:43

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Un Stan Wawrinka tout en maîtrise

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 22:11

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle

Tennis    Actualisé le 26.10.2025 - 17:43

Golubic passe un tour à Jiujiang

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 10:05

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 13:15

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

« Impossible » d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Tennis    Actualisé le 28.10.2025 - 17:08